KBÜ'de geleneksel öğrenci buluşmaları toplantısı yapıldı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) öğrencilerin sorunlarını, memnuniyetlerini ve isteklerini belirtmelerini ve yönetime etkin bir şekilde katılmaları amacıyla yapılan ‘‘Öğrenci Buluşmaları” toplantısının dokuzuncusu gerçekleştirildi.

Toplantı KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. İzzet Açar ile Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı, Teknoloji Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Kayfeci katılımıyla Rektörlük Senato Odasında gerçekleşti.

KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mücahit Coşkun bugüne kadar gerçekleştirilen toplantıların öğrencilerin Karabük Üniversitesindeki çalışmalar hakkında bilgi sahibi olması açısından önemli olduğunu ifade ederek, “İleride KBÜ diplomasını taşıyacaksınız ve taşıdığınız diplomayla iş bulacaksınız. Bunu unutmayın. Çok önemli. Bu nedenle aidiyet, bu kültürü yaygınlaştırmak lazım. Biz genç bir üniversiteyiz ama hızlı yol alan üniversitelerden birisiyiz. 2007'de kurulmamıza rağmen Dünyanın en iyi üniversiteleri arasındayız ve üç yıldır bu konumdayız” dedi. Coşkun, KBÜ ve öğrencilerin sıkça kullanması gereken üniversitenin birimlerinden bahsetti.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ise üniversitenin stratejik planı üzerinde durarak kalite kurulu, uluslararası başarılar, misyon ve vizyonu ve seçmeli derslerin içerik zenginliği konularına değindi.

Programın ardından günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.