KBÜ'de ‘Gençlik ve Sosyal Medya Ne Kadar Gerçek, Ne Kadar Sanal' söyleşisi yapıldı

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleşen söyleşiye İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Ayşegül Ay, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sağlık Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı iş birliğinde Karabük Üniversitesi ile İl Sağlık Müdürlüğü paydaşlığında gerçekleşen söyleşide davranışsal bağımlılık, uzmanlar internet, sosyal medya kullanımı ve siber suç konularında uzmanlar tarafından bilgilendirme yapıldı.

Söyleşi sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mücahit Coşkun tarafından Karabük İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı'ya plaket takdim edilirken katılımcı konuşmacılara da hediyeler takdim edildi.