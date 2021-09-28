KBÜ'de güz dönemi heyecanı

Karabük Üniversitesi öğrencileri üç yarıyılın ardından yerleşkenin yolunu tuttu. Sabah saatlilerinden itibaren Demir Çelik Yerleşkesi başta olmak üzere üniversitenin tüm yerleşkelerinde hareketlilik yaşandı. Dijital dönüşüm hedefi doğrultusunda pandemi süresince bir buçuk yılda bin 200 akademisyenle bir milyon saate ders işlenen KBÜ'de üniversitelerin açılmasıyla yerleşke hareketli günlerine geri döndü.

Koronavirüsle ilgili gerekli tüm tedbirlerin alındığı KBÜ'de sınıflar, laboratuvarlar ve ortak yaşam alanları güz yarı yılı öncesi kullanıma uygun hale getirildi. Ayrıca KBÜ tarafından öğrencilerin HES kodu ve risk durumu Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden günlük olarak takip edilecek. Riskli durumda olan öğrencilerin bu durumu belgelendirmeleri koşuluyla riskli bulunduğu süre devamsızlıktan sayılmayacak. Derslerin başında akademisyenler tarafından Kovid-19 küresel salgınıyla mücadele kapsamında öğrencilere salgınla mücadele ve aşı olmanın önemi hususunda bilgilendirmeler yapılacak.

Öğrencileri tekrar kampüste görmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat “2021 - 2022 akademik yılının öğrencilerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimize ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.