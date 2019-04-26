KBÜ'de I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi' başladı

Ulusal Tıp Öğrenci Kongresinde ikinci beyin denilen bağırsak mikrobiyotası tartışılıyor.

Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen ve 27 Nisan'a kadar sürecek olan I. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi'nde sağlık ve tıp alanında çalışan bilim insanları, uzmanlar ve öğrenciler bir araya gelerek “Mikrobiyota” hakkında bilgiler paylaşıyor.

Kongre süresince mikrobiyota, metabolizma, obozite, beslenme, antibiyotik ve probiyotikler gibi birçok önemli konu ele alınıyor.

Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda düzenlenen kongrenin açılışına Vali Fuat Gürel, Rektör Prof. Dr. Refik Polat, Safranbolu Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Fuat Gürel, böyle bir etkinliğin Karabük'te yapılmasından dolayı memnuniyet duyduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Bu etkinliğin Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri tarafından gündeme getiriliyor olması ve buna öncülük ediliyor olması çok önemli. Artık bulunduğumuz coğrafyadan bilim adamlarını dünyaca ünlü bilim adamlarının çıkmasını arzu ediyoruz. Bir tıp öğrencisi insanla uğraşıyor, insan hayatıyla uğraşıyor onun yapacağı hata ondan bilgisinden kaynaklanan bir eksiklik insan hayatına mal olacağı için kendimizi çok iyi yetiştirmemiz gerekiyor.”

Programda konuşan Rektör Prof. Dr. Refik Polat da kongrenin hazırlamasında emeği geçenlere teşekkür ederek şu ifadelere yer verdi:

“İnşallah kongremiz verimli ve bereketli olur. Yeter ki üniversitemizde bu tür etkinlikler hiç eksilmesin, ben bu görevde kaldığım sürece size her türlü desteği vermeye hazırım.”

“Bilim insanları mikrobiyotayı ikinci bir beyin olarak isimlendiriyor”

Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Kürtül ise kongrede son yılların önemli bir konusu haline gelen mikrobiyotanın ele alınacağını belirterek “Mikrobiyota ile ilgili olarak bilim insanları normalde insan vücudunda bir tane beyin vardı ama bundan sonraki süreçte mide ile bağırsaklarda yaşayan o derin dünyayı da ikinci bir beyin olarak isimlendiriyor. Bu açıdan ben kongreye katılanların olayın bu yönüyle de çok değerli ve verimli bilgiler elde edeceğine inanıyorum” dedi.

Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Erkan Doğan, “Her geçen gün her alanda başarılarına yenisini ekleyen Karabük Üniversitesi, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı sağlamaya ve bilimsel olarak etkinlikler ve çalıştaylar düzenlemeye devam etmektedir.” diye konuştu.

Kongre Danışmanı Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Faik Ersoy, kongrede yaklaşık 230 katılımcının yer aldığını kongrenin kendilerine azmi, sabrı, mutluluğu öğrettiğini belirtti.