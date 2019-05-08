Kbü'de ‘ICATCES 2019' konferansı sona erdi

Karabük Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından Alanya'da bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Uluslararası İleri Teknoloji, Bilgisayar Mühendisliği ve Bilim Konferansı “ICATCES 2019”

dünyanın farklı ülkelerinden çok sayıda katılımcıyı bir araya getirdi. Konferansta bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimi ve ilgili alanlarda çalışmalar yapan katılımcılar tarafından yüze yakın bildiri sunuldu. Yapay zekâ, hesaplamalı istihbarat, bilgisayar oyunları, bilgisayar modellemesi, bilişim uygulamaları, veri madenciliği, kompleks ağlar, dijital kütüphane, e-ticaret, e-sağlık, genetik algoritmalar, robotik ve otomasyon, kablosuz iletişim ve mobil gibi pek çok konuda hazırlanan çalışmalar paylaşıldı.

Konferansın ilk gününde davetli konuşmacılar Oxford Üniversitesinden Dr. Andrey Kravchenko “Web Veri çıkarma, Veri Düzenleme, Büyük Veri Analitiği” Florence Üniversitesinden Dr. Andrew D. Bagdanov “Görsel Tanıma Problemleri İçin Derinlemesine Denetimli Öğrenme” konulu sunumları gerçekleştirdi. Konferansın ikinci gününde ise West of England Üniversitesinden Dr. Mehmet Emin Aydın “Çok Ajanlı Sistemlerde İş Birliği ve Öğrenme Alanları” Karabük Üniversitesi'nden Dr. Adib Habbal “Blok Zinciri” başlıklı ve Konya Teknik Üniversitesinden Dr. Mustafa Servet Kıran “Evrimsel Hesaplama” başlıklı sunumlarını yaptı.

Konferansta sunulan seçkin bildiriler hakem heyeti tarafından Karabük Üniversitesinin Uluslararası Hakemli Dergisi JESTECH'te yayımlanmak üzere puanlandı. Yapılan puanlama ile birlikte Orta Doğu Teknik Üniversitesinden Dr. Elif Vural'ın “Etki Alanı Uyarlamalı Örüntü Tanıma İçin Yarı Denetimli Doğrusal Olmayan Gömütleri Öğrenme” başlıklı çalışması, Bitlis Eren Üniversitesinden Dr. Halil Yetgin'in “Su altı Akustik Sensör Ağları İçin Ortak Yönlendirme ve Enerji optimizasyon Teknikleri Araştırması” başlıklı çalışması ve Büşra Tuzlupınar'ın “Entegre İnsan Makine Arayüzü ile Hava Trafik Kontrol Verimliliğini Artırma” başlıklı çalışması en iyi bildiri ödülünü paylaştı.