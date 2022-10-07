KBÜ'de IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi başladı

Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi” başladı.

Bu yıl ”Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek” mottosuyla düzenlenen kongrede bilim insanları tarafından 162 bildiri sunulacak ve kongre çevrim içi oturumları, arazi gezileri ile üç gün devam edecek. Karabük Üniversitesi (KBÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü ve UCEK Düzenleme Kurulunun iş birliğiyle eş zamanlı yüz yüze ve çevrimiçi olarak yapılan “IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi” başladı. Kongrenin öncesinde KBÜ Rektör Danışmanı ve Fotoğraf Sanatçısı Cemil Belder'in fotoğraf sergisi konuklar tarafından ziyaret edildi. KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonunda gerçekleştirilen kongrenin açılış oturumuna; Karabük Valisi Fuat Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Emekli Tümamiral Doç. Dr. Cihat Yaycı, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, KBÜ Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Prof. Dr. Mustafa Yaşar, dekanlar, akademisyenler, misafirler ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşması, saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlanan program davetlilerin konuşmaları ile devam etti.

KBÜ Rektör Yardımcısı ve Kongre Düzenleme Başkanı Prof. Dr. Mücahit Coşkun, ”Ev sahipliğini yaptığımız IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresine hepiniz hoş geldiniz. Hepinizi burada görmek bizim için bir onur, bir heyecan, bir güçtür. Bu zamana kadar gerçekleştirilen kongrelerimiz hep ilgiyle takip edildi. Bu kongreye de diğerleri gibi yoğun bir ilgi var ve bu bizi çok memnun etti. Coğrafya sadece ansiklopedik bilgiler yığını değildir, coğrafya vatandır, imandır” dedi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ise, ”Böyle bir kongreye ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyorum. Coğrafyayı kader olarak görenler değil, coğrafya kader değildir diyenler tarihi değiştirdi. İletişim ve ulaşım imkanlarının gittikçe geliştiği çağda coğrafya artık kader olmaktan çıktı. Birçok bilim insanı bunu kader görmeyerek dünyanın önünü açtı. Coğrafya, günümüzde hem insan hem de devlet için hayatta kalma sanatı olmuştur. Coğrafya ile daha sürdürülebilir bir yaşam adına kongrenin hayırlı olmasını diliyorum, hepiniz hoş geldiniz" dedi.

Karabük Valisi Fuat Gürel kongrenin önemine değinerek, “Doğasıyla, turizmiyle ve eğitimdeki alt yapısıyla ülkemizin önde gelen illerinden Karabük'ümüze hoş geldiniz. Değerli bilim insanları bu kongre vesilesiyle ilimizi gezme fırsatı da bulacak. Bu kongreye emek sarf eden hocalarımıza ve değerli rektörümüze teşekkür ediyorum. Bu kongre mesleki dayanışma ve mesleki bilgi aktarımı açısından faydalı olacaktır” dedi.

Emekli Tümamiral, akademisyen ve yazar Doç. Dr. Cihat Yaycı, "Böyle bir kongrede siz değerli misafirlerle birlikte olmaktan çok memnunum. Coğrafya sadece doğa demek değildir. Coğrafya üzerinde yaşayan insanoğlu ve onun tüm aktiviteleri ile ilgilenir, coğrafya insandır” dedi. Doç. Dr. Yaycı konuşmasının devamında Mavi Vatan kavramından, coğrafi ve jeopolitik ilişkilerden, Türk ve dünya denizcilik tarihinden, denizlerin öneminden ve karasuları genişliğinden bahsetti. Akademik alanda coğrafya konularında yapılacak çalışmaların çok önemli olduğunu dile getiren Doç. Dr. Yaycı, “Türkiye bir yarımada ülkesi değildir. Türkiye; Anadolu ve Trakya yarımadaları olmak üzere iki yarımada ülkesidir. Türkiye'nin üç tarafı değil yedi tarafı denizlerle çevrilidir” açıklamasında bulundu.

Konuşma ve sunumundan sonra Doç. Dr. Cihat Yaycı, katılımcılardan gelen soruları cevaplandırdı. KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'ın Doç. Dr. Cihat Yaycı'ya plaket takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimi ile kongre açılışı son buldu.

IV. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresinde 162 bildiri ve 11 atölye çalışması ile birlikte akademisyenler ve yüksek lisans öğrencileri tarafından makaleler sunulacak. Kongre; bildiriler, atölye sunumları, arazi gezileri, konferanslar, çevrimiçi oturumlar ile 3 gün boyunca devam edecek.