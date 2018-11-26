KBÜ'de ‘Kadına Şiddete Hayır' denildi

Karabük Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen etkinliğe Karabük Valisi Fuat Gürel ve Eşi Özlem Aras Gürel, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve Eşi Fadimana Polat, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, KADEM Karabük İl Temsilcisi Hatice İpek, protokol üyeleri, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikten önce 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu Fuaye Alanı'nda Safranbolu İMKB Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin çizdiği resimlerden oluşan ‘Kadına şiddet' temalı serginin açılışı yapıldı.

“Şiddet konusunda toplumsal bir eğitime ihtiyaç var”

Programda konuşan Vali Fuat Gürel, şiddetin tüm toplumlarda görüldüğünü belirterek, “Bazen eğitim düzeyi yüksek olan toplumlarda da gözüküyor. Sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan toplumlarda ise çok daha fazla görülüyor. Bu şiddetin temelinde yatan muhtemelen çocukluk yıllarımızdan ailemizde gördüğümüz, çevremizde gördüğümüz eğitim seviyemiz. Aslında şiddet toplumun bir sonucu olarak ortaya çıkıyor” dedi.

Şiddet konusunda toplumsal bir eğitime ihtiyaç olduğunu ifade eden Vali Gürel, “Toplumsal bir kalkınmaya ve silkelenmeye ihtiyaç var. Bir kadın şiddet görüyorsa bu şiddeti bir şekilde yetkili merciler nezdinde oralara taşıyıp oralardan erkeğin cezalandırılması, bununla ilgili tedbirler uygulanmasını sağlamakta fayda var. Kadınlarımızın bundan sonraki süreçte daha fazla bilinçlendirilmesine ihtiyaç var. Bu toplantılar vesilesi ile bilinçlendirme süreçlerimiz artarak devam eder ve şiddet gittikçe azalır. Sadece kadınlara yönelik değil tüm insanlığa yönelik yapılan şiddetin azalması temennisiyle özellikle kadınlarımıza sevgi dolu yarınlar diliyorum” diye konuştu.

“Şiddet, kabul edilemez bir insanlık suçudur”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ise yaptığı konuşmada toplumsal yapıda kadınların öncü olduklarını dile getirerek, kadınların birçok alanda erkeklerle birlikte omuz omuza mücadele ettiklerini söyledi. Kadınların değerinin toplumun tüm kesimlerce anlaşılmadığının altını çizen Sökmen, “Ülkemizde ve dünyada kadınlarımız çeşitli alanlarda şiddete maruz kalmaktadır. Şiddet, sebebi ne olursa olsun asla kabul edilemez bir insanlık suçudur. Bizim medeniyetimiz ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yoktur. ‘Kadına şiddet insanlığa ihanettir' sloganından yola çıkarak birlikte mücadele ettiğimizde kadına yönelik şiddete son verebileceğimize inancımız sonsuzdur.” İfadelerini kullandı.

Program “Önyargı” adlı kısa film, “İşte Kadın” adlı kısa belgesel gösteriminin ardından hediye takdimi ile sona erdi.