KBÜ'de, kazı ve araştırma sonuçları toplantısı yapıldı

İlk kez gerçekleştirilen toplantıda Hadrianapolis ile Karabük ve çevresindeki yüzey araştırmaları, Filyos'ta yer alan Tieion Antik Kenti, Aydın'nın Menderes Magnesiası, Hasankeyf, Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde bulunan Aizonai Antik Kenti ve Bartın merkezdeki kazı çalışmalarında yaşanan gelişmeler ile sonuçlar ele alındı.

Karabük Üniversitesi Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı'na KBÜ Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Ağarı ile davetli konuşmacılar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Toplantının açılışında konuşan Dekan Ağarı, arkeolojinin kendisini heyecanlandırdığını ve Türkiye coğrafyasında en çok üzerinde durulması gereken alanlardan birisi olduğunu belirtti.

Toplantının birinci oturumunda ilk olarak Karabük Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Orhan Bingöl, Menderes Magnesiası kazıları hakkında bilgiler aktardı. Bingöl konuşmasında ayrıca, söz konusu toplantıyı düzenledikleri için mutlu olduklarını ifade ederek sonraki yıllarda bunu daha da geliştirip yoğun katılımlı bir toplantı haline getirmek istediklerini söyledi.

Toplantıda daha sonra KBÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Ersin Çelikbaş, kazı çalışmalarını yürüttüğü Karabük'ün Eskipazar ilçesinde bulunan Hadrianapolis'te gelinen son durumla ilgili bilgiler verdi. Ardından KBÜ Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Lütfiye Göktaş Kaya da Karabük ve çevresinde gerçekleştirilen Türk - İslam dönemi yüzey araştırmaları hakkında durum değerlendirmesi yaptı. Toplantının birinci oturumu KBÜ Arkeoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mevlüt Eliüşük'ün 2018 yılında Hasankeyf'te yapılan kazı çalışmalarının durumuyla ilgili yaptığı sunumla tamamlandı.

Kazı ve Araştırma Sonuçları Toplantısı'nın ikinci oturumunda ise şu sunumlar yer aldı: Doç. Dr. Şahin Yıldırım (Bartın Üniversitesi) “Tios - Tieion'daki Hellen Kolonizasyonuna ait ilk bulgular”, Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam (Bartın Üniversitesi) “Bartın ili Arkeolojisi”, Dr. Öğretim Üyesi Ömür Dünya Çakmaklı (Karabük Üniversitesi) “Aizonai Kuzey Nekropolisi Cam Buluntuları”.