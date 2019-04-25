KBÜ'de masa tenisi turnuvası düzenlendi

Karabük Üniversitesinde Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığının geleneksel olarak farklı spor dallarında düzenlediği ‘Sportif Etkinlikler' masa tenisi turnuvası ile devam etti.

Karabük Üniversitesinde 16 - 26 Nisan tarihleri arasında Sağlık ve Kültür Spor Daire Başkanlığı tarafından organize edilen ‘Sportif Etkinlikler' kapsamında masa tenisi turnuvası gerçekleştirildi. Turnuvada üniversitenin personeli ve öğrencilerinden oluşan toplam 27 sporcu yarıştı. Karma sporcuların oynadığı müsabakaların sonucunda finale kalmaya hak kazananlar 5 set üzerinden final maçı yaptılar. Setlerin 3'ünü kazanan sporcular derece elde etti.

Final müsabakalarının sonunda personel kategorisinde İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığından Araştırmacı İsmail Yıldız birinci, İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Sekreteri Sami Demirtaş ikinci, Safranbolu Meslek Yüksek Okulu Sekreteri Abdullah Özel üçüncü, Sağlık Bilimleri Fakülte Sekreteri Fahrettin Yılmaz ise dördüncü oldu. Öğrenci kategorisinde Emre Kaya birinci, Buğra Demirezen ikinci, Muhammet Korkmaz üçüncü, Ali Murat Özden de dördüncü sırada turnuvayı tamamladı.