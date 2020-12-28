KBÜ'de “Mehmet Akif Ersoy'un İlim Adamı Kimliğine Bakış” konulu söyleşi düzenlendi

Karabük Üniversitesi'nde Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 84. yılı münasebetiyle “Mehmet Akif Ersoy'un İlim Adamı Kimliğine Bakış” konulu söyleşi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Uzun'un konuk olduğu program katılımcılara sosyal medya canlı yayınıyla çevrimiçi olarak ulaştı. Programın moderatörlüğünü KBÜ İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nurgül Karayazı yaptı.

Prof. Dr. Mustafa Uzun gözünün önüne gelen Mehmet Akif portresini, Akif yapısı kuvvetli biriydi, ikincisi güzel bir insan, üçüncüsü bir sportmen, dördüncüsü ise bir ahlak adamı diyerek betimleyerek, “Hem ahlakın ne olduğunu biliyor hem de bu ahlakı kendi nefsinde yaşıyor. Bildiğini, çok iyi bilen birisiydi. Baytarlıksa onu iyi biliyor, şairlikse onu iyi biliyor, hafızlıksa onu iyi biliyordu. Mahir Hocadan duyduğumuz tabirle ya okur ya okutur yahut fıkra dinler veya anlatırdı. Fıkra anlatıp dinlemesi hem zekavetinden hem de latifeyi sevmesinden gelmekte. Bir de şahsiyet sahibi biriydi hiçbir şeyin karşısında boyun eğmezdi” dedi.

Mehmet Akif Ersoy'un cemiyetin her türlü sorununa eğildiğini ifade eden Uzun, “Akif hem sosyolog hem filozoftur. Çünkü fikirlerini üzerinde ciddi olarak düşünerek geliştirmiş bir insandır. Vaiz Akif diyoruz. Akif'in vaazları gerek İstiklal Savaşı öncesinde gerekse başında ve sırasında bu milleti İstiklal Savaşına hazırlayan en mühim vesikalardan. Akif'in devrindeki onu tanıyanlar diyorlar ki ‘İstiklal Savaşının manevi banisi.' Banilerinden birisi veya en önde geleni dememiz lazım. Bu kolay bir şey değil. Aynı zamanda kültür adamıydı ve çok dil biliyordu Mehmet Akif” şeklinde konuştu.

Prof. Dr. Uzun konuşmasında Akif'i daha iyi anlamak için saydığı yönleriyle onun yazılarını dikkatle okumayı önererek, “Saydığım özellikleriyle ve altını çizerek söylüyorum dikkatle okunursa birincisi Akif'i daha iyi tanırlar, ikincisi tanıdığı Akif'i rol model alırlar” ifadelerini kullandı.

Programın akışında Akif'in ilim adamlığı, hayatı, eserleri ve eserlerinden örnekler gibi kimliği bağlamında konular konuşuldu. Programın sonunda ise programı takip ederek hediye almaya hak kazanan öğrenciler Safahat adlı kitapla birlikte çeşitli hediyeler kazandı.