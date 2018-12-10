KBÜ'de “Mimari ve Tasarımda Gelecek” adlı konferans

Karabük Üniversitesi Tasarım İstasyonu Kulübü ve ARCH Mimarlık dizayn ekibi ile ortaklaşa düzenlenen “Mimari ve Tasarımda Gelecek” adlı konferans Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Konferansta Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar, Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse, ARCH+DSGN Düzenleme Kurulu Üyesi Doğan Biltaş, Mimar Bilge Yıldırım Okta, Mimar Gürkan Okta ve Mimar Fatih Erduman konuşmacı olarak yer aldı.

“Tasarım, dizayn önemli ama son imzayı da mimarlarımız atıyor”

Konferansta konuşan Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar, mimarlık mesleğinin önemine değinerek şunları söyledi: “Gençlerimizin özellikle geleceğe daha yenilikçi bir yaklaşımlarla bakmaları ve ufuklarının genişlemesi için bu tür etkinliklere ihtiyaçları var. Bu nedenle de sadece dar kalıplar içerisinde kalmak yerine sosyal çevremizi genişletmek, bu alanda doğrudan ilgili olan tüm isimlerin görüşlerini alarak mimariye yön vermek

gerekiyor. Öncelikle tabi ki tasarım yani dizayn çok önemli, o olmadan diğerleri gerçekleşmiyor ama son imzayı da elbette mimarlarımız atıyor.”

“Mimarların çalışmalarıyla Safranbolu gün yüzüne çıkarılıyor”

Mimarlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse ise konuşmasında mimarların yaşanabilir çevreler oluşturduğunu ve süreklilik sağlayarak gelişim gösterdiğinin altını çizdi.

Özköse Mimarlık Fakültesi olarak çok büyük bir misyona sahip olduklarını belirterek, “Bizim fakültemiz geçmişten günümüze kadar burada bu misyonu yerine getirmeye çalışıyor. Bir dönem Safranbolu ölüm uykusuna yatmıştı. Çünkü göçler ve diğer ekonomik, sosyal sebepler Safranbolu'daki bu önemli, korunması gerekli dokuyu karanlıklara boğdu. İşte burada ilk neşteri atanlar yine mimarlar oldu. Mimarların çalışmalarıyla Safranbolu gün yüzüne çıkarılıyor” dedi.

Safranbolu'da ilk restorasyon çalışmalarında da yer aldığını ifade eden Özköse, “1992 yılında Safranbolu'da ilk kentsel ölçekte bir koruma çalışması yapılıyor. Bu çalışmada Kültür Bakanlığının mimarı olarak ben de yer aldım. Halk karşı çıkmasına rağmen bu işe gönül vermiş kişiler halkı ikna ettiler. Ücretsiz olarak karşılıksız restorasyon çalışması yapıldığı halde halk buna önce direndi. Çünkü beton sıvadan vazgeçmek istemiyordu, marsilya kiremitten vazgeçmek istemiyordu ama bu sokak restorasyonu dediğimiz ilk çalışma bir kere ateşlemek için yapılmıştı. Kültür Bakanlığı, biz bunu ilk kentsel ölçekte yaparsak eğer, Safranbolu bu işi başarırsa diğer yerlere de olacaktır demişti. Bunu da gerçekten daha sonra gördük. Beypazarı'ndan, Bartın'dan, Amasra'dan Türkiye'nin her yerinden bu tür projeleri tekrar etmeye başladılar” diye konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından Mimar Bilge Yıldırım Okta ve Mimar Gürkan Okta tarafından “Ölçekler Arası”, Mimar Fatih Erduman tarafından “Bilgi-İşlemsel Tasarım” konulu sunum gerçekleştirildi.

Konferansın sonunda konuşmacılara sertifikaları ve hediyeleri, Dekan Prof. Dr. Ali Özçağlar, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Mutlu, Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Esra Bölükbaşı Ertürk ve Bölüm Başkanı Prof. Dr. Aysun Özköse tarafından takdim edildi.

Konferans kapsamında Fakültenin fuaye alanında açılan Karabük Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Proje ve Maket Sergisi'nde öğrencilerin adliye binası tasarımı projesi, Kardemir AŞ Yönetim Binası projesi, konut projeleri ile evsizler için sürdürülebilir yaşam merkezi projesi gibi çalışmaları yer aldı.