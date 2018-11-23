KBÜ'de ‘Öğretmen Yetiştirme Politikaları' ele alındı

15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta Edebiyat Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Nurhayat Çelebi konuşmacı olarak yer aldı.

Türkiye'de geçmişten günümüze kadar uygulanan öğretmen politikaları hakkında bilgilerin aktarıldığı konferansta Prof. Dr. Nurhayat Çelebi, Türkiye'de öğretmen yetiştirmenin 1848 yılından itibaren Tanzimat dönemiyle ortaya çıkıp şekillendiğini belirtti. Çelebi, 2017 yılında öğretmen yeterliliklerinin yeniden ele alındığını, bu yeterlilik alanlarının programlarının düzenlenmesinde, mesleğin her kademesinde hizmet içi eğitim programlarında kariyer geliştirmede ve atamalarda ön planda olacağını vurguladı.

Öğretmen eğitiminin, eğitim sisteminin bir sorunu olarak devam ettiğini ifade eden Çelebi şunları söyledi: “Nasıl bir eğitim sorusunun cevabı nasıl bir öğretmen sorusuna verilecek cevapta saklıdır. Biz yetiştirdiğimiz öğretmenlerin bütün çocuklarımızın en büyük şansları olmalarını sağlamalıyız. Bu konuda eğitimlerinde büyük başarılar elde etmiş ülkeleri örnek alarak kendimize uygun kalıcı çözümler bulmalıyız. Bugün Edebiyat Fakültesi sayısı 184'dür. 2013 verilerine göre bugün 300 bin öğretmen adayı atama beklemektedir. Milli Eğitim Bakanlığı, her yıl 40 bin öğretmen almaktadır.” Konuşmasında 2023 eğitim vizyonundan da söz eden Çelebi, “Mesleki yeterlilikleri yüksek, başarılı öğretmenler bilgi ve deneyim artırmak için yurt dışına gönderilecek. Sertifikaya dayalı pedagojik formasyon yerine lisansüstü ‘Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı' açılacak. 2023

eğitim vizyonu ile istenilen niteliklere sahip öğretmen yetiştirme konusunda yapılan yeni düzenlemelerin geçmişten ders alınarak yapılması başarının bir çıktısı olarak görülmelidir” diye konuştu.