KBÜ'de Online Sosyoloji Seminerleri yoğun katılımla gerçekleştirildi

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Kulübü, Türkiye'nin farklı üniversitelerinden, alanında uzman konukları ile uzaktan eğitim sistemini kullanarak online seminerler gerçekleştirdi.

Bir ay süresince toplam 8 ana oturumun ve iki alt oturum yer aldığı ve bin 500'ün üzerinde katılımcının ağırlandığı “II. Online Sosyoloji Seminerleri” birbirinden farklı konu başlığında birçok üniversiteden akademisyenleri ve dinleyicileri ağırladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyoloji Kulübü, Türkiye'nin dört bir yanından farklı eğitim seviyesindeki üniversite öğrencilerini, farklı üniversitelerden akademisyen ve farklı alanlardan misafir dinleyicileri “II. Online Sosyoloji Seminerleri” aracılığıyla bir araya getirdi. Ayrıca alt bir tema olarak düzenlediği “Duayen Hocalarımızla Buluşuyoruz” panellerinde alanında iki önemli ismi çevrimiçi misafir etti. Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı'nın sağladığı online platformda gerçekleşen buluşmada birbirinden farklı konular konuşularak tartışıldı. Toplam 8 temel oturumun ve 2 alt oturumun yapıldığı “II. Online Sosyoloji Seminerleri” Karabük Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Öğretim üyesi Doç. Dr. Adem Sağır'ın “Sosyolojiye Çağrı: Atölye Çalışmalarından Kesitler” sunumuyla tamamlandı. Seminerlere bin 500'ün üzerinde katılım sağlandı. Karabük Üniversitesi Sosyoloji bölümü öğrencilerinin de aktif olarak katıldığı “Online Sosyoloji Günleri Etkinliği” aynı zamanda geçen dönem birincisi yapılan etkinliğin devamıyla Türkiye'de bir ilk oldu.

Karabük Üniversitesi Sosyoloji Kulübü'nün II. Online Sosyoloji günleri kapsamında alt başlıklandırmayla düzenlemiş olduğu “Duayen Hocalarımızla Buluşuyoruz” etkinliği kapsamında iki değerli akademisyeni, Türkiye'nin dört bir yanından akademisyen ve öğrenci konuklar bir araya geldi. 500'ün üzerinde katılımcı ile gerçekleştirilen etkinlikler, büyük beğeni topladı.

İki özel etkinliğin gerçekleştirildiği oturumların ilkinde Koç Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Görevlisi Prof. Dr. Ahmet İçduygu “Gelecekte Göç Çalışmalarına Bir Projeksiyon” başlıklı oturumunu gerçekleştirdi. İçduygu, katılımcılara, göçün tarihsel perspektifinden söz ettikten sonra gelecekte göçe ait yönelişlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini ve genç akademisyenlerin ve öğrencilerin göç bağlamı üzerinde gerçekleştirmek istediği çalışmaları hangi yöntem ve teorilerle uygulamaları gerektiğine dair bilgilendirmelerde bulundu. İç duygu, dinleyicilerin soruları ile oturumunu tamamladı.

İkinci oturumda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serpil Sancar “Türkiye'de ve Dünya'da Erkeklik Çalışmaları” konu başlıklı oturumunu gerçekleştirdi. Sancar, Türkiye'deki erkeklik ve babalık kavramlarına vurgu yaparken Türkiye'de yakın dönemde sayısında artış görülen kadına şiddetin nedenlerine ve çözüm yöntemlerine vurgu yaptı. Sancar daha sonra dinleyicilerin yoğun katılımıyla yöneltilen sorulara yanıt vererek oturumunu sonlandırdı.