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KBÜ'de özel yetenek sınavları başladı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nde 2019-2020 yılı için resim, müzik ve grafik tasarımı bölümlerinde özel yetenek sınavları başladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi'nde 2019-2020 yılı için resim, müzik ve grafik tasarımı bölümlerinde özel yetenek sınavları başladı.


KBÜ'den yapılan açıklamada, internet üzerinden 26-30 Ağustos 2019 tarihlerinde ön başvurusu alınan öğrenciler için resim, müzik ve grafik tasarımı bölümünde özel yetenek sınavları, fakültenin konferans salonu, stüdyolarında ve atölyelerinde yapıldığı belirtildi.


Resim ve grafik tasarımı bölümlerinin özel yetenek sınavları iki aşamalı, müzik bölümü özel yetenek sınavının ise tek aşamada gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Resim Bölümünde birinci aşamada modelden desen sınavı ve ikinci aşamada imgesel desen sınavı uygulandı. Grafik tasarımı bölümünü tercih eden adaylar ise birinci aşamada modelden desen sınavına tabi olurken ikinci aşamada ise branşa yönelik (hayalden) çizim sınavında yeteneklerini sergiledi. Müzik bölümüne başvuran adaylar da müziksel işitme, ezgisel bellek, ritmik bellek, müziksel okuma, müziksel söyleme ve müziksel çalma aşamaları olmak üzere tek aşamada ter döktü. Özel yetenek sınavlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan sıralamasıyla kesin kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler 9-10 Eylül tarihleri arasında kayıt yaptıracak."

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