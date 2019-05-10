KBÜ'de “Pozitif Düşünce ve İletişim” konulu konferans

Karabük Üniversitesi Kamil Güleç Kütüphanesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen konferansta Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce konuşmacı olarak yer aldı.

Programa Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplumsal ve bireysel anlamda iletişimin önemine vurgu yapan Karabük Üniversitesi İletişim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mustafa İnce İnce, “Bireysel olarak ne kadar iyi iletişim kurabilirsek, toplumsal olarak ta o derecede iyi iletişim kurabiliriz. Çünkü toplumu oluşturanlar bireylerdir. Dolayısıyla bizim öncelikli olarak bireysel iletişim becerimizi düzeltmemiz gerekiyor. Bu anlamda bireylerin iletişim becerisi, toplumun iletişim becerisi ile eş değerdir” ifadelerini kullandı.

“Türk toplumu duygusu yoğun bir millettir”

Konuşmasında günlük hayatta yaşanan ufak meseleler karşısında sinirli ve agresif tepkiler gösteren insanlardan örnekler de sunan İnce, Türk toplumunun duygusunun yoğun bir millet olduğunu belirterek, “Yani duygularımız aklımızdan önce harekete geçiyor. Bir şeyi düşünmeden, bir şeyin değerlendirmesini yapmadan hareket ediyoruz. Hal böyle olunca duygular baskın geliyor ve akılla düşündüğümüzde yapmayacağımız şeyleri bir anda yapıyoruz.Yolda yürürken sırf kendisine yan baktı diye adam öldüren insanlar var biliyorsunuz. İşte bu noktada duygularımızı kontrol ederek, aklımızı bilinçli bir şekilde kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.

“İnsan çalışmaz ve üretmezse, olumlu düşünmesi zordur”

Etkili bir iletişimin pozitif düşünmeden geçtiğini ve ikisinin birbirini desteklediğini ifade eden İnce “Beynimiz yaratılış itibariyle insanı korumaya yöneliktir. Hal böyle olunca insan olumsuz düşünceye eğilimlidir. Yani olumsuz düşünce şekli yaratılışımızda zaten mevcuttur. O halde yapmamız gereken olumlu düşünebilmek için çaba sarf etmektir” dedi.

Olumlu düşünebilmek için yapılması gerekenleri aktaran İnce, “Her şey bir şeye meyillidir. Tohum bitki olmaya, çekirdek ağaç olmaya, insan üretmeye meyillidir. Eğer insan çalışmaz ve üretmezse yani gününü boş geçirirse eğer böyle birinin olumlu düşünmesi zordur. Çünkü meyilli olan şeyi kullanmamış ve yok saymış oluyorsunuz. Bu tabiatımıza aksi bir durumdur” ifadelerine yer verdi.