KBÜ'de "Proje Yazma" eğitimi

Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından akademik personele "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" veriliyor.

KBÜ Rektörlüğü tarafından organize edilen eğitim programı kapsamında ilk olarak "Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" verildi. Rektörlük tarafından üniversitelerin önemli unsurlarından bilimsel araştırma ve girişimcilik konularında farkındalık ve bilinç artırmaya yönelik çalışmalara katkı sağlamak amacıyla KBÜ akademik personeline "Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" veriliyor.

Prof. Dr. Fuat Sezgin Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisi'nde gerçekleştirilen eğitimlerde ilk olarak "Fen ve Mühendislik Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" verildi.

Eğitim programı kapsamında genel anlamda katılımcıların, çeşitli kurumlarca sağlanan destek programlarına araştırma projesi hazırlamalarına katkı vermek, başvuru süreçlerini tanımalarını sağlamak, proje hazırlama ve uygulama ile girişimcilik konularında, temel bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine destek vermek hedeflendi.

Bu doğrultuda özellikle kursiyerlere, sahip oldukları proje fikirlerinin yazım ve sunum aşamalarında dikkat etmeleri gereken hususlar hakkında teorik ve uygulamalı eğitim verilerek, beceri ve donanımlarının geliştirilmesi, proje destek programlarına yönelik olarak; proje yazmaya ilgilerini artırmak, araştırma becerilerini geliştirmek, yeni çalışma konusu belirleyebilme tekniklerini ve girişimcilik yönünde donanım kazandırmak için eğitim semineri ve etkinlikler gerçekleştirildi.

Eğitim yöneticiliğini Yozgat Bozok Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Böyükata'nın yaptığı etkinlikte eğitmen olarak, YÖK Denetleme Kurulu Üyesi Prof. Dr. Erdal Çelik, KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Dumlıpınar Üniversitesinden Prof. Dr. H. Melih Saraoğlu ve KBÜ'den Doç. Dr. Engin Gedik yer aldı.

Karabük Üniversitesinde hazırlanacak TUBİTAK projelerinin sayısını artırmak adına, "Sosyal Bilimler Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" 2-3 Kasım tarihlerinde, "Sağlık Bilimleri Alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" 30 Kasım-1 Aralık 2019 tarihlerinde ve bütün alanları kaplayan "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" ise 28-29 Aralık 2019 tarihlerinde düzenlenecek.