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KBÜ'de şampiyonlar kupalarını aldı

Karabük Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen sportif etkinliklerde derece alan sporculara kupaları takdim edildi.


Karabük Üniversitesinde okçuluk, satranç, badminton, masa tenisi, bilek güreşi, sokak basketbolu ve sokak voleybolu branşlarında düzenlenen spor organizasyonlarında 200 sporcu, 30 takım olmak üzere toplam 750 öğrenci şampiyonluk için mücadele etti. Müsabakaların sonunda dereceye giren 6 takım, 28 sporcu kupa kaldırma heyecanını yaşadı.


Teknoloji Fakültesi fuaye alanında düzenlenen kupa töreninde, şampiyonlara kupalarını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Kürtül, Genel Sekreter Yardımcısı Şaban Özkan ile Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Bünyamin Gün takdim etti.

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