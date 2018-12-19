KBÜ'de şiir ve türkü şöleni

Karabük Üniversitesinde, Türk edebiyat tarihinin en önemli isimlerinden olan Yahya Kemal Beyatlı'nın ölümünün 60. yıl dönümü anısına “Sonbahar, Aşk ve Ayrılık” adlı şiir ve türkü gecesi düzenlendi.

Karabük Üniversitesi Sesli Düşünme Kulübü tarafından 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinliğe, üniversitenin akademik-idari personeli ile öğrencilerden oluşan çok sayıda davetli katıldı.

Katılımcılar tarafından oldukça beğeni toplayan gecede Karabük Üniversitesi öğrencileri Türk edebiyatının en seçkin şiirlerini okudu. Öğr. Gör. Can Doğan ve ekibinin de türküler seslendirdiği gecenin sonunda tüm ekip Aşık Veysel'in “Gidiyorum Gündüz Gece” isimli türküsünü söyledi.

“Sonbahar, Aşk ve Ayrılık” adlı şiir ve türkü gecesi, programda sahne alan akademisyen ve öğrencilere hediye takdim edilmesi ile son buldu.