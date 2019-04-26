KBÜ'de “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve Geleceği” çalıştayı yapıldı

Hamit Çepni Konferans Salonu'nda düzenlenen “Tıp Mühendisliği: Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştayda tıp ve tıp mühendisliği alanında çalışan bilim insanları, öğrenciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi.

Çalıştayın açılışında konuşan Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp “Karabük Üniversitesi olarak Türkiye'de tıp mühendisliğini inşallah hak ettiği yerlere çıkartacağız. Gerçekleştirilen çalıştayın başarılı bir şekilde sona ermesini diliyorum" dedi.

“Cumhurbaşkanımızın milli ve yerli üretim vizyonu Tıp Mühendisliği Bölümünün icraatları ile örtüşmektedir”

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamila Anutgan, KBÜ Tıp Mühendisliği Bölümünün 2013'te Türkiye'de ilk olma özelliği ile Karabük Üniversitesinde kurulduğunu belirterek şunları söyledi:

“Yüzde 30 ve yüzde 100 İngilizce eğitim dili programları bulunmaktadır. Öğrencilerimizin ve mezunlarımızın bir kısmı eğitimlerini Erasmus ve Mevlana kapsamında desteklemiştir. Aynı zamanda çoğu öğrencimiz yurt içinde ve yurt dışında saygın kuruluşlarda staj yapmıştır. Toplam mezun sayımız 65 olmakla birlikte, bölümümüz 2017 yılından itibaren mezun vermektedir.”

Tıp Mühendisliği Bölümünün kısa süre içinde önemli başarılar elde ettiğini belirten Anutgan devamında şöyle konuştu:

“56 Lisans bitirme projesi, 8 lisans TUBİTAK projesi ve 3 Lisans BAP Projesi yürütülmüştür. 5 patent belgesi alınmış ve 16 patent başvurusu yapılmıştır. Böyle yeni bir bölümün mezunlarının sektörde hızlı bir şekilde iş bulmaları bu sektördeki ihtiyacı gözler önüne sermektedir. Cumhurbaşkanımız tarafından vurgulanmakta olan milli ve yerli üretim vizyonu Tıp Mühendisliği Bölümünün icraatları ile örtüşmektedir.”

Açılış konuşmalarının ardından davetli konuşmacıların sunumları ve Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü 4. Sınıf öğrencilerinin hazırlamış oldukları “Diabet Hastaları İçin Ayakkabı, Makine Öğrenmesi ile Atriyal Fibrilasyon Tespit ve Takip Cihazı, Robotik Dispenser Cihazı, Kalp Seslerinin Kaydedilip İşlenmesiyle Üfürüm Tespiti ve Hastalıklara Ön Tanı Konulması, Mobil CPM - Ayak Bileği Sürekli Pasif Hareket Cihaz Prototipi, PID Tabanlı Portatif İnkübatör Cihazı, Rezeksiyon Protezlerinde Yeni Bir Yöntem, Radyasyon Engelleyen Yelek Tasarımı” isimli 8 adet proje sunuldu.

Çalıştay açılışına Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Özalp, Tıp Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tamila Anutgan, Karabük Ağız ve Diş Sağlığı Başhekimi Dt. Ahmet Ustaoğlu, KOSGEB İl Müdürü Serhat Saygın, akademisyenler, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.