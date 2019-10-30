KBÜ'de ‘Türkoloji Paneli' yapıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ve Karabük Türkoloji Dergisi iş birliğinde "Türkoloji Paneli" düzenlendi.

KBÜ 15 Temmuz Şehitler Konferans Salonu'nda düzenlenen panelde, bilim insanları ve uzmanlar bir araya gelerek Türk dili, kültürü, sanatı, tarihi ve coğrafyası gibi alt başlıkları içeren Türkoloji alanında bilgi ve tecrübelerini paylaştı.

KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Türkoloji alanının Türk dünyası için çok önemli bir konu olduğunu, Türk dünyasının teknoloji alanında da faaliyetlerini arttırması gerektiğini söyledi.

Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Türkan Gözütok ise Türkoloji sözcüğünün, batıdan Türkçe'ye geçen "Türklük Bilimi" ya da "Türklük araştırmaları" sözcüğü anlamında kullanıldığını belirtti.

Bunun Arapçası "Halkiyat" ya da "Türkiyat" denilen sözcüklerle bir ara ifade edildiğini aktaran Gözütok, "Aslında Türkoloji sözcüğünü düzeltmemiz gerekiyor. Türkoloji kelimesi batıdan Türk dünyasına bakışı ifade eder. Türkiye sahası ve Türk dünyası içinden Türkoloji sözcüğünü aslında çokta kullanmak yerinde değil. Türkoloji bilimi, batıda 1890'lardan itibaren kurumsallaşan ve dünyaya yön vermede özellikle sinoloji dediğimiz doğu bilimlerinin bir alt dalı olarak Avrupa'da ve dünyanın pek çok yerinde doğu bilimi kürsülerinin altında Türkoloji bölümleri kurulmuştur" dedi.

Cengiz Aytmatov Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Cıldız İsmailova da Türk topluluklarının daha güçlü yaşayabilmeleri için aralarındaki iletişimin artırılması gerektiğini kaydetti.

İsmailova, "Gönül bağlarımızı çok daha güçlendirmek, Türk diline ve tarihine katkılar sağlamak amacıyla bugün bir araya gelmemizi sağlayan bu panel gibi düzenlenen pek çok ulusal ve uluslararası toplantılarında buna hizmet ettiğini düşünüyorum. Türk dünyası olarak sadece siyasi alanda değil, sosyal, ekonomik ve kültürel alanda da iş birliği çok önemli. Bizler millet ve devlet olarak her alanda iş birliği yapmalıyız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı öğrencilerin geleneksel kıyafetleriyle gerçekleştirdiği dansları renkli görüntülere sahne oldu.

İki oturumda gerçekleşen panelde Türkoloji alanında yapılan uygulama ve araştırmalar ele alındı. Birinci oturumda Kastamonu Üniversitesinden Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Söylemez ve Doç. Dr. Ozodbek Karomatov, Özbekistan İlimler Akademisi Tarih Enstitüsünden Doç. Dr. Sherzodklon Mahmudov ve araştırmacı yazar Dr. Zebinisa Kamalova konuşmacı olarak katıldı.

İkinci oturumda ise Karabük Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Ramazan Ahmedov, Dr. Öğr. Üyesi Zafer Topak, Dr. Öğr. Üyesi İsmail Taş, Dr. Öğr. Üyesi Saidbek Boltabayev ve araştırmacı yazar Dr. Hüseyin Budak konuşmacı olarak yer aldı.