KBÜ'de Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyum başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) Uluslararası Mimarlık Araştırmaları Sempozyumu (ReseArch'20) “Mimarlığı yeniden düşünmek” temasıyla çevrimiçi olarak yapılıyor.

Sempozyumun açılışını KBÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Özçağlar ile Konferans eşbaşkanları Dr. Öğretim Üyesi Beyza Onur, Dr. Öğretim Üyesi Merve Tuna Kayılı gerçekleştirdi. Açılış oturumunda, davetli konuşmacılar Çankaya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi İç Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülser Çelebi "Sürdürülebilirlik ve Mimarlık İlişkisi", İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilge Işık "Kerpiç Yapı ve Deprem İlişkisi" konulu sunumlarını gerçekleştirdi.

Sempozyumda ayrıca, Malezya Teknoloji Üniversitesi Yapısal Çevre ve Etüt Fakültesi Prof. Dr. Alias Abdul Rahman, 2006-2010 Mimarlar Odası Genel Başkanlığı Mimar Bülend Tuna, IE Üniversitesi Mimarlık Bölümü Prof. Dr. Fermn Gonzlez Blanco, Malezya Teknoloji Üniversitesi İnşaat ve Etüt Fakültesi Prof. Dr. Mohd Hamdan Bin Haji Ahmad, Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Neşe Gurallar, CEDY Maliyet Yönetimi Başkanı Dr. Wei Zhou davetli konuşmacı olarak katıldı.

Sempozyum, bilim insanlarını, mimarları, şehir plancılarını, bina uzmanlarını, eğitmenleri, mühendisleri, sivil toplum kuruluşlarını ve özel sektör temsilcilerini bilimsel çerçevede teorik ve pratik bilgileri paylaşmak ve tartışmak üzere bir araya getirmeyi amaçlıyor.

100'e yakın uluslararası ve ulusal davetli ile katılımcıyı bir araya getirerek 15 oturumda gerçekleştirilecek ve 70 bildiri başvurusu olan sempozyum için 53 bildiri kabul edildi.

Sempozyumda; tasarım ve teori, yapı, yapı malzemeleri, yapım sistemleri ve teknoloji ilişkisi, fiziksel çevre denetimi, yapılı çevre, mimari mühendislik, iç mekan tasarımı, peyzaj mimarlığı, şehir ve bölge planlama, tarihi çevre ve kültürel miras, mimarlık meslek pratiği, mimarlık ve politika/ideoloji, mimarlık eğitimi, mimarlık tarihi, coğrafi bilgi sistemleri konularında bilim insanları bildirilerini sunacak.