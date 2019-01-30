KBÜ'de ‘Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler' forumu

Karabük Üniversitesinde, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürütülen “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi” kapsamında, “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler” konulu forum gerçekleştirilecek.

4 Şubat Pazartesi günü yapılacak forum, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Konferans Salonu'nda saat 9:30'da başlayacak. Uluslararası öğrenci sayısı 83 farklı ülkeden 6 bin 500'e ulaşan ve bu alanda ülkemizde öncü üniversiteler arasında yer alan Karabük Üniversitesinde, “Yükseköğretimde Uluslararasılaşma ve Mülteci Öğrenciler” konulu forum düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen ve YÖK tarafından yürütülen “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi” kapsamında gerçekleştirilecek foruma; YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er, YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan, YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz ve Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün katılacak. Karabük Üniversitesinde en fazla uluslararası öğrenciye sahip ülkelerin büyükelçilerinin de katılacağı forumda ayrıca çok sayıda üniversitenin rektörü de yer alacak.

İki bölüme ayrılan forumun ilk bölümünde protokol konuşmaları, devamında ise YÖK Yürütme Kurulu Üyesi ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha Koçak Tufan'ın “Ortadoğu'da Akademik Mirası Koruma Projesi”, YÖK Başkanvekili Prof. Dr. Rahmi Er'in “Türk Yükseköğretim Sisteminde Uluslararasılaşma, Fırsatlar ve Tehditler”, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'in “Uluslararası Öğrenci Seçimi ve Destekleri”, Maarif Vakfı Başkanı Prof. Dr. Birol Akgün'ün “Yurtdışı Eğitim Faaliyetleri”, Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz'ın “Uluslararası Öğrencilerin Türkiye'ye Geliş ve Eğitim Sürecinde Göç İdaresinin Rolü” ve YÖK Kalite Kurulu Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Elmas'ın “Uluslararası Eğitimde Kalite ve Akreditasyon” konulu sunumları gerçekleştirilecek.

Programın öğleden sonraki ikinci bölümünde ise Karabük Üniversitesinde en fazla uluslararası öğrenciye sahip ülkelerin büyükelçileri tarafından “Büyükelçiler Paneli” düzenlenerek, öğrencilerin Türkiye'ye geliş aşamasında ve devamındaki süreçleri ele alınacak.