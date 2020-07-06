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KBÜ'de uzaktan eğitim yaz okulu başladı

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek 2019-2020 eğitim öğretim yılı yaz okulu başladı.


KBÜ'den yapılan açıklamada, derslerin, 6 Temmuz-15 Ağustos tarihleri arasında 7 hafta boyunca uzaktan eğitim sistemi ile online şekilde verileceği belirtildi.


KBÜ'nün uzaktan eğitim yaz okulu uygulamasıyla öğrencilere yeni bir fırsat sunduğunu, 17 bin 717 öğrenci ve 253 ders sorumlusuyla uzaktan eğitime devam edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:


"Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KBUZEM) tarafından yaz okulunda 11 fakülte, 1 enstitü, 1 yüksekokul ve 5 meslek yüksekokulunda toplam 780 ders için sanal ortam kullanılabilir hale getirildi. Yaz okulunda yapılacak derslerin kontenjanına göre iki farklı sistem kullanılacak. Derslerin kontenjanı 100'ün altında olan dersler için Adobe Connect sistemi, 100'ün üzerinde olan dersler için Microsoft Teams sistemi kullanılacak. Öğrenciler, uzaktan eğitim sistemi ile ilgili bilgilendirme dokümanlarına ve canlı ders linklerine kbuzem.karabuk.edu.tr adresinden ulaşabilirler."

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