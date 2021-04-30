KBÜ'deki hobi bahçelerinde ata tohumları toprakla buluştu

Karabük Üniversitesi yerleşkesinde bulunan ‘UNİKA Moral Hobi Bahçesi'nde kullanıcılara yönelik dağıtımı yapılan 6 çeşit ata tohumu toprakla buluşturuldu.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü tarafından hobi bahçesi kullanıcılarına yönelik proje için temin edilen ve içerisinde domates, salatalık, acı biber, patlıcan, kavun, karpuz gibi ürünlerin bulunduğu ata tohumlarının dağıtımı yapıldı.

Proje yürütücüsü ve Karabük Üniversitesi Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Fatma Zehra Tan çok olumlu geri dönüşler aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Özellikle pandemi döneminde insanların sosyalleşmesi, doğayla baş başa olması doğal gıdalarla beslenmesi önemli hale geldi. Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'ın katkıları çok çok fazla ve bizler için ata tohumu temin etti. Ata tohumu yapısı doğası bozulmamış tohum. Bugün bahçe sahiplerine bu tohumlardan istifade ettirmiş olacağız. İlerleyen süreçte en güzel bahçe veya en güzel yetiştirilmiş ürün yarışmasına kadar gidebiliriz.”

Proje içerisinde yer alan İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Özcan ise “Ata tohum bildiğimiz gibi genetiği bozulmamış, DNA dizilimi doğal olan tohum. Ata tohumu projesi, devletimizin en üst düzeyde desteklediği ve 2017 yılından bu yana büyük ivme kazanan bir proje. Gelecek nesillere karşı sorumluluğumuzun bir gereği. Milli bağımsızlığımızın da anahtarı kabul edilebilecek kadar önem atfediliyor. Rektörümüzde bu projemizi destekliyor. Bizde bugün burada bu tohumları kullanıcılarımıza dağıtacağız. Projemize vermiş olduğu destekten dolayı Rektörümüze teşekkür ediyorum. İleri de bu ürün yelpazesi genişleyecek” ifadelerine yer verdi.

Bahçe sahipleri iftar saatine kadar aileleriyle birlikte bahçede vakit geçirerek ata tohumlarını toprakla buluşturdu.