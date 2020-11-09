KBÜ'den Bebek Kütüphanesi eğitimi

Çocuk gelişimciler ve kütüphanecilerin iş birliği ile Türkiye'de ilk defa Karabük'te kurulan Bebek Kütüphanesi'nin tanıtılacağı eğitim için başvurular başladı. Bebek Kütüphanesi Uygulayıcısı Eğitiminde katılımcılara bebek kütüphanesinin kurulum aşamaları, bebek kütüphanesinde yapılacak; etkileşimli kitap okuma, oyun, müzik ve duyu eğitimi gibi etkinlik örnekleri verilecek. Eğitimde katılımcılara bebek kütüphanesi ile ilgili disiplinler arası çalışmalar sunularak, bebek kütüphanesinde uygulama yapma becerisini kazandırmak amaçlanıyor.

Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Şehnaz Ceylan tarafından verilecek eğitime başvurular 16 Kasım'da sona erecek.

Eğitime katılmak isteyenler, “https://kbuzem.karabuk.edu.tr” internet adresindeki E-Sertifika bölümünden ön başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilecek. Eğitimde başarılı olan katılımcılar bebek kütüphanesinin yaygınlaşmasında rol oynayacak ve katılımcılara Karabük Üniversitesi onaylı e-sertifika verilecek.