KBÜ'den mühendislik alanında uluslararası başarı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme şirketlerinden biri olan Times Higher Education (THE), dünya çapında bu yıl bin 306 üniversiteyi “Mühendislik” alanında değerlendirdi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda Karabük Üniversitesi (KBÜ) dünyada ilk 601- 800 bandında yer aldı. Öte yandan Karabük Üniversitesi, Türkiye'den mühendislik alanında sıralamaya giren 39 devlet üniversitesi arasında 9. sırada yer aldı.