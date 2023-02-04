KBÜ'den uluslararası üniversitelerle iş birliği protokolü

Dr. Refik Polat, Endonezya Airlangga Üniversitesi ve Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolü imzaladı.

KBÜ Rektörü Polat, Endonezya Airlangga Üniversitesi adına katılan Iman Harymawan ve Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi Kurucusu ve Başkanı Dr. Sabur Khan'ı rektörlük makamında ağırladı. KBÜ hakkında bilgi veren Rektör Polat, akademik iş birliğinin önemine değindi. Endonezya Airlangga Üniversitesi adına katılan Iman Harymawan ve Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi Kurucusu ve Başkanı Dr. Sabur Khan ise Rektör Polat'a misafirperverliği için teşekkür etti.

Görüşmenin ardından KBÜ Rektörü Polat, Endonezya Airlangga Üniversitesi ve Bangladeş Daffodil Uluslararası Üniversitesi ile akademik iş birliği protokolüne imza attı.