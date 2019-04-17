“KBUİHA” drone kategorisinde birinci oldu

Karabük Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencileri, İstanbul Teknik Üniversitesinde düzenlenen Robot Olimpiyatların'da “KBUİHA” ile drone kategorisinde birinci oldu.

İstanbul Teknik Üniversitesinde 11 - 13 Nisan tarihleri arasında 13'üncüsü düzenlenen Robot Olimpiyatları'na (ITURO'19) katılan Karabük Üniversitesi İnsansız Hava Araçları Kulübü, toplamda 665 robotun katıldığı ve Otonom İnsansız Hava Araçları kategorisinde 32 robotun yarıştığı olimpiyatta birincilik elde etti.

32 takım arasından görüntü işleyerek çizgi izleyen tek takım olan KBUİHA, yerde işaretli çizgiyi 4 rotorlu hava aracı ile otonom olarak takip etmeyi başararak birinci oldu. Yarışmada takımı, ekip üyeleri Uğur Kurt ve Furkan Karakale temsil etti.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, İnsansız Hava Araçları Kulübü Danışmanı Teknoloji Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Batıkan Erdem Demir, Kulüp Başkanı Barış Kaycı ve kulüp üyelerini makamında kabul etti. Rektör Polat, yarışmadan birincilikle dönen öğrencileri kutlayarak hediye takdiminde bulundu.

Her yıl Türkiye'nin dört bir yanından binlerce öğrenciyi ağırlayan İTÜ Robot Olimpiyatları, robotik alanında çalışma yapan öğrencileri, akademisyenleri ve endüstri temsilcilerini bir araya getiriyor.