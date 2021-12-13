KBÜ'li öğrenciler 6. HİT buluşmasında bir araya geldi

Geçtiğimiz yıl korona virüs nedeniyle online müzikli parti olarak yapılan etkinliğin 6.'sı bu yıl yoğun katılımla gerçekleşti.

Aralarında mezun öğrencilerin de bulunduğu 6. Geleneksel HİT Buluşma'da ünlü DJler Alper Eğri ve Sözer Sepetçi gecede öğrencilere unutulmaz anlar yaşattı.

KBÜ Öğretim üyesi Sırma Oya Tekvar'ın ev sahipliği yaptığı organizasyona İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Bayram, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölüm Başkanı Doç. Dr. Doğan Aydoğan, bölümün idari kadrosu ile öğrenciler katıldı.

Sosyal sorumluluk projelerinin de yer aldığı etkinliğin ana sponsorluğunu Karabük Kahve Sokağı üstlenirken, ısıtma-soğutma sistemleri markası Katre Isı, Karabük'teki Güleç Sevgi Evleri'ne yapmış olduğu bağışla dikkati çekti. Ödüllü oyunların ve çekilişlerin de yapıldığı etkinlikte öğrenciler ve hocalar, DJ'lerin eşliğinde eğlenerek pasta keserken, organizasyonda yer alan öğrenci ve kurumlara KBÜ Öğretim üyesi Sırma Oya Tekvar tarafından plaket ve çeşitli hediyeler takdim edildi.