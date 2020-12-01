KBÜ'lü bilim insanı "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları Listesi"ne girdi

Dr. Selhan Karagöz ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ünal, 7 milyon araştırmacı üzerinde yapılan araştırma sonucunda, dünyanın en prestijli dergileri arasında yer alan Plos Biology dergisinde yayımlanan "dünyanın en etkili bilim insanları” listesinde yer aldı.

ABD ve Hollanda'dan bilim insanlarının oluşturduğu ekip tarafından gerçekleştirilen araştırmada; bilim insanlarının yayın sayıları, atıf sayıları, h-indeksi, yazar sıralamaları, dergilerin çeyrek değerleri gibi farklı değişkenler kullanılarak bilimsel etki endeksi oluşturuldu. Liste hazırlanırken, alanında en az 5 makale yayınlamış 7 milyon bilim insanının akademik performansı değerlendirildi ve 1996-2019 yılları arasında "Scopus Özet" ve "Atıf Veri Tabanı" üzerinden elde edilen bilgilere göre, dünyanın en fazla atıf alan 100 bin bilim insanı belirlendi. Bilimsel göstergeler ışığında yapılan hesaplamaların ardından, 22 anabilim dalı ve 176 alt bilim dalında oluşturulan her bilim insanının çalışma alanı için "Yıllık Etki" ve "Kariyer Boyu Etki" şeklinde iki tür sıralama listesi oluşturuldu.

Genç akademisyenlere "çok çalışın" tavsiyesi

Fen Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selhan Karagöz, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer almaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Çalışmaların başta hidrotermal ve piroliz olmak üzere termokimyasal dönüşüm teknolojilerini kullanarak biyokütleden biyoyakıt ve değerli kimyasalların eldesi üzerine yoğunlaşmakta olduğunu ifade eden Karagöz, "Genç akademisyenlere tavsiyelerim bahane üretmeden çok çalışmak, yurtdışı ile sürekli bağlantı halinde olmak, ortak projeler ve etki değeri yüksek uluslararası dergilerde makaleler yapmak şeklindedir. Bu vesile ile kıymetli çalışma arkadaşım Doç. Dr. Kubilay Tekin başta olmak üzere Karabük Üniversitesi Biyoenerji Araştırma Grubu (BAG) üyelerine ve öğrencilerime teşekkürü bir borç bilirim" dedi.

Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Okan Ünal da, "Raylı sistemler ve savunma sahalarında kritik öneme sahip parçaların dayanımının arttırılması amacıyla ultrasonik dalga titreşimi, ultra-yüksek frekans titreşim destekli modern yüzey mühendisliği uygulamalarını Türkiye'de ilk olarak uygulayan laboratuvar ve ekibi kurduk. Scopus Database ve yüksek etki faktörlü dergilerde en çok atıf alan araştırmacı olarak seçilmiştik. Ekip olarak ilk yayınımızın 2014 yılının başında erişime açıldığı düşünüldüğünde 6 yıl gibi akademi çalışmaları açısından çok da uzun sayılmayacak bir sürede bu listede yer almanın mutluluğu içerisindeyim. Çalışmalarımız tümüyle savunma ve raylı sistemler sahasında kullanılan yüksek dayanımlı malzemelerin en güncel teknolojiler kullanılarak üretimi ve endüstriyel alana katkısı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Bu başarıda emeği geçen başta tüm laboratuvar ekibimize, yurt dışı paydaşlarımıza, proje ve mali desteklerini birçok kez almaya kazandığımız TÜBİTAK'a ve üniversitemize teşekkür ederim" diye konuştu.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Polat öğretim üyelerini tebrik etti

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "dünyanın en etkili bilim insanları" listesine girmeye hak kazanan öğretim üyelerini tebrik ederek plaket ve belgelerini takdim etti. Polat, "Üniversitemizin dünyanın önde gelen üniversitelerini derecelendiren ve dünya üniversitelerinin stratejik hedeflerine ulaşmalarında yol gösterici olan kuruluşu Times Higher Education'ın 2021 Dünya Üniversiteleri Sıralamasında 'Dünyanın En İyi 1000 Üniversitesi' arasında olmasında kalite ve hacim bakımından yapılan bu türde akademik çalışmalar, atıflar ve projeler etkilidir. Bu anlamda da hocalarımızın akademik çalışmaları önem arz etmektedir. Karabük Üniversitesini her alanda yukarılara taşıyan bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, Prof. Dr. Selhan Karagöz ve Doç. Dr. Okan Ünal hocalarımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.