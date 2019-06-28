KBÜ'lü öğrenciler 2 kategoride 3 birincilik elde etti

Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği ile Mekatronik Mühendisliği öğrencileri, yaptıkları projeler ile “TÜBİTAK 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması”nda Ankara Bölge birincisi oldular. Yarışmaya Türkiye genelinde bin 650 proje katılırken bölge finalleri 6 farklı bölgede 600 projenin katılımıyla gerçekleşti. Belirlenen bölgelerden biri olan Ankara'da yarışmaya katılan Karabük Üniversitesi öğrencileri projeleriyle ödüllere doymadı.

Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Ceren Sabah ve Merve Sema Ateş yarıştıkları “Bilgi ve İletişim Teknolojileri” kategorisinde “Eğim ve İvme Ölçer ile Bluetooth Kontrollü Mouse ve Klavye Yön Kontrolü” adlı projeleriyle birincilik elde etti. Projenin danışmanlığını ise Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Ragıp Karaş yürüttü.

Yine aynı kategoride yarışan Bilgisayar Mühendisliği öğrencileri Eren Adıgüzel ve Oğuzhan Bekir'in “Hesaplı Marketim” isimli projeleri de büyük başarı göstererek birinci oldu. Bu projenin danışmanlığını ise Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Yasin Ortakçı yaptı.

‘Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde birincilik'

Yarışmada birincilik elde eden diğer bir öğrenci olan Mekatronik Mühendisliğinden Onur Kalaycı ise “Makine İmalatı ve Otomotiv” kategorisinde yarıştı. “Lazer Markalama ve CNC Freze Tezgahı” adlı projesiyle birincilik elde eden Kalaycı'nın projesinin danışmanlığını ise Mühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çayıroğlu yürüttü.

Birinci olan öğrenciler Türkiye Finali'nde yarışacak

Üç birincilik, bir ikincilik ve iki üçüncülükle yarışmaya damga vuran Karabük Üniversitesi öğrencilerinden birinci olan proje sahipleri, 600 proje arasından Türkiye finaline katılmaya hak kazandılar. Bölge yarışmasında birinci olmaya hak kazanan projeler 17-22 Eylül 2019 tarihinde İstanbul'da Türkiye finalinde yarışacak.