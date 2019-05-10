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KBÜ'lü öğrencilerden mezuniyet konseri

Karabük Üniversitesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı son sınıf öğrencileri “Anadolu Ezgileri” adlı mezuniyet konseri verdi.


Karabük Üniversitesi Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı son sınıf öğrencileri, Öğr. Gör. Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu şefliğinde “Anadolu Ezgileri” adlı mezuniyet konseri verdi.


Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi konferans salonunda düzenlenen konsere Fakülte Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.


Birbirinden farklı yörelere ait 18 eserin seslendirildiği konserde öğrenciler, katılımcıların büyük ilgisini topladı.Konserin sonunda Öğr. Gör. Gülcan Ertan Hacısüleymanoğlu ve Müzik Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı öğrencilerini tebrik eden Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş, “Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesinde sık sık güzelliklerle dolu etkinlikler sergiliyoruz. Çok başarılı akademisyenlerimiz ve öğrencilerimiz var. Emeklerini bu salonlarda sergiliyorlar ve büyük keyif alarak katılıyoruz. Her biri birbirinden yetenekli, her birinin ayrı bir uzmanlığı ve tavrı var. Gençlerimizin, mezun olsalar dahi bizimle irtibatının sürmesini diliyoruz” dedi.

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