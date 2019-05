KBÜ'lü öğrencilerden trafik kazalarındaki ölümleri azaltacak ‘Can Saati' projesi

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri Esna Yaşik, Edanur Korkmaz, Emine Sürek ve Oğuzhan Ünal uyku ve yorgunluk nedeniyle anlık ihmalleri ortadan kaldırmak ve buna bağlı olarak meydana gelen can kayıplarını en aza indirmek için “Can saati” isimli bileklik tasarladılar. Can saati ile kullanıcının uykuya geçiş anı tespit edilip titreşim ile uyarı veriliyor. Cihaz üzerine yerleştirilen kızılötesi ve biyo sensörler ile kanın akış hızı sürekli kontrol ediliyor. Topladığı verileri kullanıcı uyanıkken ki veriler ile karşılaştırıyor ve bu karşılaştırma verilerine göre cihaz kan akışının yavaşladığı sonucuna vararak kullanıcıyı uyarıyor ve uyarı sonrası vücut serotonin, kortizol gibi hormonlar salgılayarak kullanıcının uyanık kalması sağlanıyor. Böylelikle uykuya geçiş aşaması engellenmiş oluyor. “Can saati” isimli bileklik aynı zamanda saat modülü entegre edilerek de kullanılabilecek. Can saati otomobil, kamyon, otobüs, tren sürücüleri dahil olmak üzere tüm sürücüler, vardiyalı çalışanlar, nöbet tutan askerler, makina operatörleri, güvenlik görevlileri gibi tam uyanık görevde bulunması gereken kişilere hitap ediyor. Hatta sınav dönemi öğrencilerin bile kullanabileceği düşünülmekte.

“Can saati” isimli projeye iki ödül birden

Karabük Üniversitesi Tıp Mühendisliği öğrencileri söz konusu proje ile Kredi Kayıt Bürosu tarafından her yıl düzenlenen sosyal sorumluluk bilinci oluşturmaya yönelik “Hayal Edin Gerçekleştirelim” yarışmasında 163 üniversite ve 2 binden fazla projeyi eleyip finale kalarak toplumsal kategoride üçüncülük ödülünü ve sosyal medya kategorisinde ise birincilik ödülünü kazandı.