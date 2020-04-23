KBÜ'nün ‘Dünya Etki Sıralaması' başarısı

Karabük Üniversitesi, Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Impact Ranking 2020' dünya sıralamasında 600+‘da yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Karabük Üniversitesi ayrıca etki sıralaması içerisinde yer alan kaliteli eğitim kategorisinde, dünyada 101-200 bandında yer alırken Türkiye'de ise bu alanda 5. sıraya yerleşti.

Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği Impact Ranking 2020 (Üniversite Etki Sıralaması) açıklandı.

Birleşmiş Milletler'in 2015 yılında 17 farklı konu başlığında duyurduğu “Sürdürülebilir Gelişme Hedefleri”nin üniversiteler tarafından nasıl karşılandığı ve bu çabalara nasıl bir katkı sağladığını ölçmek için yapılan sıralamada Karabük Üniversitesi, Türkiye'den 36 üniversitenin girdiği dünya listesinde 600+'da yer aldı.

Karabük Üniversitesi, etki sıralaması içerisinde yer alan ‘Kaliteli Eğitim' kategorisinde dünya sıralamasında 101-200 bandında, Türkiye'deki üniversiteler arasında ise 5. sırada yer aldı.

Karabük Üniversitesinin diğer bazı kategorilerdeki dünya sıralamaları ise şöyle:

Cinsiyet eşitliği (201-300), yenilenebilir enerji (201-300), yoksulluğa son (301+), iklim konusunda harekete geçme (301+), inovasyon ve altyapı (401+), barış ve adalet (401+), iyi sağlık durumu (401-600), sürdürülebilir gelişme için ortaklıklar (401-600).