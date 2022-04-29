KBÜ'nün dünya sıralamasındaki yeri belli oldu

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Times Higher Education (THE) tarafından açıklanan ‘Impact Ranking 2022' dünya sıralamasında 601+ bandında yer alırken Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında 13. sırada bulunuyor.

Dünyanın en saygın derecelendirme kuruluşlarından olan THE tarafından üniversitelerin toplumların sürdürülebilir kalkınmasına yaptığı katkıları ölçmeyi hedeflediği “Impact Ranking 2022” açıklandı. Araştırma, yönetim, sosyal yardım ve öğretim ana başlıklarında 106 ülkeden bin 406 kurum dahil edildiği etki sıralamasında Karabük Üniversitesi dünya sıralamasında 601-800 bandında yer aldı. Türkiye'den 58 üniversitenin yer aldığı sıralamada KBÜ, Türkiye'de devlet üniversiteleri arasında da 13. sırada yer aldı.