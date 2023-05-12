KBÜ'nün uluslararası üniversitelerle işbirlikleri artıyor

Dr. Refik Polat, Özbekistan'ın Taşkent Kimyo Uluslararası Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Jamshid Kaniev'i ve beraberindeki heyeti kabul etti.

KBÜ Rektörü Polat, Özbekistan ile çok iyi ilişkileri olduğunu belirtti. Özbekistan'ı sevdiklerini ifade eden Polat, "Özbekistan bizim öz vatanımız, öz yurdumuz. Özbekistan'a en son ziyaretimizde birçok üniversiteyi ziyaret ettik. Türk Cumhuriyetlerle olan akademik iş birliğine her zaman büyük önem veriyoruz. Özbekistan ile her türlü iş birliğine açığız. Birlikte çalışabiliriz. Birlikte yapacağımız işler ile birlikte kaliteyi daha da arttırabiliriz" dedi.

Ev sahipliği için KBÜ Rektörü Polat'a teşekkür eden Jamshid Kaniev, "2018 yılında kurulan bir Üniversiteyiz. Yeni dönemde eğitim alanında yapılan çalışmalarından sonra kurulan ilk özel üniversite biz olduk. Şu anda 28 bölümümüz var. Bu bölümlerden en büyüğü ise mühendislik. Planlarımız arasında Türkiye'deki üniversiteler ile iş birlikleri sağlamak var. Geçtiğimiz günlerde Gedik Üniversitesini ziyaret ettik. Orada Karabük Üniversitesinden çokça söz edildi, uluslararası öğrenciler hakkındaki çalışmalardan çokça bahsedildi. İnşallah iş birlikleri ile daha iyi işler yapacağız" diye konuştu.