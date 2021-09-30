KBÜ'ye Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesinden ziyaret

Dr. Refik Polat, Senegal'in Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi Dekanlarından oluşan heyeti makamında kabul etti.

Senegal'de bulunan Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesinde görevli dekanlar fakülteler arasında yapılabilecek iş birlikleri konusunda görüşmelerde bulunmak için Karabük Üniversitesi'ne geldi.

Karabük Üniversitesi ile Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi arasında var olan işbirliğini genişletmek üzere Karabük Üniversitesine gelen heyette; Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi Tıp, Eczacılık ve Ontoloji Bölümlerinin Dekanı Prof. Dr. Abdoulaye Samb, Bilim ve Teknoloji Bölüm Dekanı Prof. Dr. Mamadou Sidibe, Hukuki ve Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alassane Kante, Edebiyat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Alioune Badara Kandji, Yüksek Politeknik Okulu Müdürü Prof. Dr. Falilou Mbacké Samb, Üniversitenin Genel Sekreteri Elimane Ba yer aldı.

Heyeti KBÜ'de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Dr. Refik Polat “Ülkemize ve üniversitemize hoş geldiniz. Ziyaretinizden güzel kazanımlar alarak döneceğinizi umuyorum. Karabük Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen dünyanın en iyi üniversiteleri arasında yer alıyor. KBÜ'de 10 bin civarında uluslararası öğrenci çok kültürlü bir ortamda eğitim görüyor. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrenciye sahip üniversiteyiz. Senegalli öğrencilerimizden de memnunuz. Fakülteler bazında yapılacak akademik iş birliklerinin hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.

Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi Tıp, Eczacılık ve Ontoloji bölümlerin Dekanı Prof. Dr. Abdoulaye Samb ziyaretten çok mutlu olduğunu dile getirerek “İş birliği konusunda görüşmelerimiz için çok müteşekkir ve mutluyuz. Tarihsel ve çok anlamlı bir yerde ağırladınız için ayrıca teşekkür ederiz. Sizleri ziyaret etmeden önce üniversitenizin tanıtımlarını gördük, dekanlarla iş birliği toplantıları hususunda görüşmeler yaptık. İş birliği adına zaten anlaşmalarınız vardı ama fakülteler arasında neler yapabileceğimiz konusunda daha verimli bir ziyaret oldu.” şeklinde duygularını ifade etti.

Cheikh Anta Diop de Dakar Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Bölüm Dekanı Prof. Dr. Mamadou Sidibe ise “Biz bugüne kadar öğrencileri eğitim için Fransa'ya gönderiyorduk fakat Türkiye'nin Avrupa'ya göre eğitim için daha iyi ve uygun koşullara sahip olduğunu gördük. Onun için buradayız. O kadar güzel çalışmalarınız var ki şaşkınım. Senegal'e döndüğümde Karabük Üniversitesinin tanıtımını yapacağım.” dedi.

Ziyarette, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Melih Sunay, Genel Sekreter Lütfü Köm, Uluslararası İlişkiler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Oya Çepni Önalan, Uluslararası Öğrenciler Ofisi Koordinatörü Öğr. Gör. Kerim Tanış KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a eşlik etti. Ziyaretin sonunda Prof. Dr. Refik Polat konuklara günün anısına hediyelerini takdim etti.

Makam ziyareti öncesinde KBÜ Senato Toplantı Odasında konuk dekanlara Karabük Üniversitesi hakkında sunum yapıldı. Sunumun ardından Senegal Heyeti üniversitenin akademik birimlerini ziyaret ederek bilgiler aldı.