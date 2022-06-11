KBÜ'ye YÖKAK'tan Ödül

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Öğrenci Komisyonu tarafından Ege Üniversitesi (EÜ) ev sahipliğinde düzenlenen 2022 Kalite Öğrenci Toplulukları Zirvesine (KATO 22) Karabük Üniversitesini (KBÜ) temsilen katılan Kalite Topluluğu (UNİKAL) ‘Kalite Güvence Sistemindeki En Aktif Topluluk' ödülünü aldı.

75 Üniversiteden öğrenci topluluklarının katılım sağladığı ve 250'yi aşkın öğrencinin olduğu zirvede KBÜ Kalite Topluluğu (UNİKAL) ”Kalite Güvence Sistemi çalışmalarında “En Aktif Öğrenci Kalite Topluluğu” ödülüne layık görüldü.

Karabük Üniversitesi KATO'22 Zirvesinde gönüllük esasıyla yaptıkları çalışmalarla Kalite Güvence Sisteminde En Aktif Topluluk ödülünü kazanırken ”Sosyal Medyada En Aktif Topluluk” ödülünü Kütahya Dumlupınar Üniversitesi, ”En Paydaş Topluluk” ödülünü ise Gaziantep Üniversitesi aldı.

KBÜ Kalite Topluluğu Kulübü (UNİKAL) akademik danışmanı ve KBÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Kalite Topluluğu Öğrenci Kulübü Kurucu Başkanı Simge Ayyıldız ve topluluk üyeleri; KBÜ Rektörü Prof. Dr. Refik Polat' makamında ziyaret ederek başarılarını paylaştılar.

Rektör Polat, Kalite Topluluğu Kulübü öğrencilerini tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.