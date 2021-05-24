İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kediye çarpmamak için manevra yapınca devrildi

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak devrildi.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yapan otomobil yoldan çıkarak devrildi.


Edinilen bilgiye göre, kaza, Adnan Menderes Bulvarı Karabük istikametinde meydana geldi.


H.G. idaresindeki 78 AT 233 plakalı Renault marka otomobil, yola fırlayan kediye çarpmamak için direksiyonu kırdığı anda orta refüje çarparak devrildi. Kazayı yara almadan atlatan sürücü kendi imkanları ile otomobilden çıktı. Trafik polislerinin incelemesinin ardından otomobil çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.