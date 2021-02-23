Keltepe Kayak Merkezi 10 bin kişi ağırladı

Karabük'ün en yüksek noktası olan 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda bulunan kayak merkezi, korona virüs (Covid-19) kısıtlamalarına rağmen 36 günde 10 bin kişiyi ağırladı.

18 Ocak'ta sezonu açan Keltepe Kayak Merkezi, korona virüs tedbirlerine uygun olarak misafirlerini konuk ederken, 873 metrelik telesiyej, teleski ve babylift sistemleri ile 2400, 1800 ve 1000 metrelik 3 pistiyle kayak severlere hizmet veriyor.

Konaklama hizmetinin bulunmadığı kayak merkezi, sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle hafta sonları hizmet vermezken vatandaşlar hafta içi merkeze büyük ilgi gösteriyor.

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, İhlas Haber Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada, kayak merkezinin 2020 yılında misafir ağırlamaya başladığını, bu senenin ikinci sezonları olduğunu söyledi.

Bu yıl kar yağışının geç başlaması ve istenilen düzeyde kar yağışının olmaması nedeniyle sezonun geç başladığını ifade eden Güven, "Yaklaşık 10 gün çok güzel bir sezon geçirildi. Ülkedeki kar yağışının azalması nedeniyle beklenen misafirleri ağırlayamadık. Son bir haftada Türkiye'de ve ilimizde güzel bir kar yağışı olması nedeniyle misafirlerimizi ağırlamaya devam ettik. Pandemi sürecinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle kayak merkezimizde de konaklama yapacak otel olmamasından dolayı misafirlerimizi ağırlayamadık. Biz her şeye rağmen bölgemizin cazibe merkezi olan Keltepe Kayak Merkezimizin Batı Karadeniz Bölgesindeki misafirlerimize uzun süre ev sahipliği yapacağını düşünüyoruz. 18 Ocak'tan bugüne kadar yaklaşık 10 bine yakın misafirimizi ağırladık. Bu sayının artırılmasını, bölgemizin ekonomik kazanımları elde edebilmesi açısından önemsiyoruz" dedi.

"Kayak Keltepe'de Öğrenilir" sloganı

Pistleri hazır hale getirebilmek için İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi olarak çaba sarf ettiklerini aktaran Güven, "3 tane pistimiz var. Şu anda rağbet gören yol pisti dediğimiz 2,5 kilometreye yakın uzunluğu olan pisti bütün misafirlerimiz kullanıyorlar. Kuzey cephede bin metrelik pistimiz var bunu biraz daha kayağı iyi bilenleri misafir kullanıyor. Eğitim amaçlı pistimiz var. Biz 'Kayak Keltepe'de Öğrenilir' sloganıyla yola çıkmak istiyoruz. Diğer kayak merkezilerini ziyaret ettim, bizim eğitim alanı dediğimiz eğitim pistimiz birçok kayak merkezinde olmayan bir pist. Onun için kayak Keltepe'de öğrenilir diyorum" diye konuştu.

Kayak merkezinde henüz konakla tesisi olmadığını ancak çalışmaların devam ettiğini vurgulayan Güven, şunları kaydetti:

"Valiliğimiz ve il Özel İdaremiz öncülüğünde bir çalışma yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde somutlaşacak. Burası bir orman kenti, tabi ki orada yapılacak tesislerin buna uygun olmasını istiyoruz. Bizim düşüncemiz belli bir sayıda bungalov yapıp, sosyal tesis yaparak 12 ay boyunca konaklamanın da yapılabileceği çalışmalarımız devam ediyor."