Karabük'te akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası Keltepe Kayak Merkezi beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı. Türkiye'nin 53'üncü kayak merkezi olan iki bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Hava sıcaklığının sıfırın altına düştüğü bölgede kar yağışının gece boyu devam etmesi bekleniyor.