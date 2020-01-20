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Keltepe kayak merkezi ilgi odağı oldu

Türkiye’nin 53.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve 2 hafta önce hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, bölgenin ilgi odağı haline geldi.


Kayak turizmi için hizmete giren 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi, sömestr tatili ile birlikte yoğunluk yaşıyor.


Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen, 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej binerek , bin 250 metre uzunluğunda iki, 607 ve 869 metre uzunluğunda pistlerde vatandaşlar kayak keyfini doyasıya yaşadı.


Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu. İlginin her geçen gün arttığı kayak merkezinde üst günü birlik tesislerinde devreye alınması ile birlikte en yoğun günlerini yaşıyor.

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