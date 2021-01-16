İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Keltepe Kayak Merkezi kayak severlere hazırlanıyor

Karabük’te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi’nde, bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak’ta kapılarını kayak severlere açıyor.

Karabük'te bir yıl önce hizmete alınan 2 bin rakımlı Keltepe Kayak Merkezi'nde, bu akşam ve yarın beklenen yoğun kar yağışının ardından 18 Ocak'ta kapılarını kayak severlere açıyor.



Kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi geçtiği Keltepe Kayak Merkezi'nde yeni tip korona virüs ( Covid-19) tedbirlerine uygun olarak kış sezonu hazırlıklarını son aşamaya geldi. Günübirlik kayak hizmeti verilen merkez 2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle tatilcilere hizmet verecek.



Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Keltepe Kayak Merkezi'nde sezonun açılması için tüm hazırlıkların yapıldığını söyledi.


Bölgede iki gündür kar yağışının etkili olduğunu kaydeden Güven, "İnşallah bu akşamdan itibaren yoğun kar yağışı bekliyoruz. Sezonun son hazırlıklarını yapmak üzere tesislerde görevli elamanlarımızla birlikte yaptık. Kar ezme makinesini çalıştırdık ama henüz kar seviyesi yeterli değil. Gece saatlerinden itibaren bölgemizde yoğun kar yağışının ardından yarından itibaren kar ezme aracımız pistlerimizi hazırlayacak. Biz Pazartesi günü saat 11.00'da telesiyej hattımızı ve mekanik sistemlerimizi çalıştırmaya başlayacağız. Herkesi kayak merkezine davet ediyoruz." dedi.


Diğer yandan Kayak merkezi çalışanları kayak yaparak karın keyfini yaşadılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.