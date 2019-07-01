Keltepe Kayak Merkezi yolu için 6 milyon TL harcanacak

Karabük İl Genel Meclisi'nin Temmuz ayı toplantısı İl Özel İdaresi meclis toplantı salonunda yapıldı.

Meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantının açılışında konuşan İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, Spor Genel Müdürlüğünce yapılan Keltepe Kayak Merkezinin Yenice karayolundan Keltepe Kayak Merkezine kadar olan yaklaşık 20 kilometrelik yolun asfalt yapımının İl Özel İdaresi tarafından yapılacağını belirterek, “Keltepe Kayak Merkezimizin yolu için 6 milyon TL ödenek ihtiyacı olduğu belirlenmiştir. İller Bankasından 3 milyon TL hibe ve 3 milyon TL'de kredi kullanılarak bu hizmetin yapılması planlanmış olup, İl Genel Meclisimiz 3 milyon TL kredi kullanması için gerekli borçlanma kararını alarak ilgili yerlere göndermiştir. Mahalli İdareler seçimlerinden önce söz verilmiş olan 3 milyon TL hibe ile ilgili de İller Bankamızdan gerekli onaylar alınmış ve İdaremize İller Bankamız tarafından onaylandığına dair tebligatlar yapılmış bulunmaktadır. İlimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yıldırım, bir tesisin kolaylıkla meydana gelmediğini ifade ederek, “Binalar yapılıyor, teleferik- telesiyej hatları yapılıyor, elektrik hatları çekiliyor, köy içinden geçen yollarda genişletme ve duvarlar yapılıyor, yolu asfalt yapılıyor, ham yol olarak açılan yolların altyapı hizmetleri yapılıyor, yolun zeminin iyileşmesi ve oturması bekleniyor, tesisin çalışması ve işletilmesi için gerekli teçhizatları ilgili müdürlükleri tamamlamaya çalışıyor ve bir süreç işliyor. Tüm kurumlarla elbirliği ile çalışarak bu tesisimizi işletmeye, hizmete hazır hale getirmek ve eksikliklerini tamamlamak için gayret göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Yıldırım Keltepe Kayak Merkezi yolu için İller Bankası tarafından söz verilen 3 milyon TL hibenin çıkmasında katkısı bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a, Vali Fuat Gürel ve milletvekillerine teşekkür etti.

Yıldırım, Köydes programlarının her ilçede hizmet birlikleri tarafından yapılan programlara göre şekillendiğini ve çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Bu yıl sıcak asfaltın kendi imkanları ile yapılması yönünde karar alarak asfalt plenti tesisi kurulması, asfalt finisherları ve asfalt silindirleri alınması dair planlar yapıldığını dile getiren Yıldırım şunları söyledi: “Asfalt finisheri ve silindirlerimiz satın alındı. Asfalt plenti tesisimiz de İnşallah en kısa sürede hizmete girecektir. İl Genel Meclisi üyelerimiz, birçoğunuzun bildiği gibi İl Genel Meclisi Kararlarımız ile son beş yılda İl Özel İdaremiz makine parkını yeniledik, birçok konuda örnek işler yaparak kamu yatırımlarının daha hızlı, daha ekonomik şekilde yapımına katkı sağladık, taş kırma makineleri, seyyar konkasörlerimiz ile bu yıl hariç geçtiğimiz dönem 700 bin ton sarı malzeme üretimi yaparak sadece nakliyeden 10 milyon TL'nin üzerinde tasarruf elde ettik, iktisadi işletme kurarak alınan yeni iş makinelerine yatırım teşvik belgesi alınarak KDV ödenmemesini sağladık ve bu şekilde yalnızca KDV'den 5 milyon TL'den fazla tasarruf yapılmış oldu. Tüm bu kararlar İl Genel Meclisi üyelerimizin özverili çalışmalarıyla alınmış oldu. Bu vesileyle geçmişten bugüne görev yapan tüm siyasi partilerimizden İl Genel Meclisi üyelerimize, grup başkanlarına, İl Genel Meclisi başkanlarına teşekkür ediyorum.”