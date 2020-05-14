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Keltepe Kayak Merkezi'nde çalışmalar sürüyor

Karabük İl Özel İdaresi ekipleri Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarına devam ediyor.


İl Özel idaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, İl Genel Meclis Başkanı Hasan Yıldırım, İl Genel Meclis Üyesi Tevfik Ayvalık, AK Parti Karabük İl Başkanı Av. İsmail Altınöz ile Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Özgür Bülbül Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceledi. Keltepe Kayak Merkezi Alt Günübirlik Tesislerinde de incelemelerde bulunan heyete otopark alanı, yol genişletme ve altyapı çalışmalarıyla ilgili bilgiler veren Uzun, “Kayak Merkezinin geçen yıl genişlettiğimiz 4 km'lik yolu ile köy geçişlerinde yapmış olduğumuz duvarlardan dolayı asfalt yapamadığımız 1.5 kilometrelik, toplamda 5.5 kilometrelik yolun alt yapısını hazırlayıp asfaltını yapacağız. Ekiplerimiz yolun alt yapı çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Bu işler bittiğinde yolun asfaltını yapıp hizmete sunacağız” ifadelerini kullandı.

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