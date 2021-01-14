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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin 53.

Türkiye'nin 53. Kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle kar kalınlığı ortalama 15 santimetreyi buldu.


Bölgenin önemli turizm merkezlerinden birisi olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi'nde iki gündür kar yağışı etkisi gösteriyor. 2 bin rakımlı kayak merkezinde etkisini gösteren kar yağışıyla birlikte pistler de kar tutmaya başlarken, kar kalınlığı Alt Günübirlik Tesislerde 12, Üst Günübirlikte Tesislerde 18 santimetreye ulaştı. Gençlik ve Spor Bakanlığınca yapımı tamamlanan ve pistlerin 18 Ocak'ta açılacağı kayak merkezinde kar yağışının devam etmesi bekleniyor.


Diğer yandan Karabük-Bartın karayolu Ahmetusta Geçidi'nde de kar kalınlığı 5 santimetreyi geçti.

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