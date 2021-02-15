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Keltepe Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı

Türkiye’nin 53.

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan Keltepe Kayak Merkezi'nde etkisini gösteren kar yağışının ardından kar kalınlığı 25 santimetreye ulaştı.


Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yapımı tamamladıktan sonra hizmet vermeye başlayan Keltepe Kayak Merkezi'nde kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen 2 bin rakımlı kayak merkezinde kar kalınlığı Alt Günübirlik Tesislerde 22, Üst Günübirlik Tesislerde 25 santimetreyi buldu.


2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pist, 873 metrelik telesiyej, 690 metre uzunluğunda 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle hizmet veren Keltepe Kayak Merkezi yeterli kar seviyesine ulaşırken, kayak merkezine akın eden hem büyükler hem de küçükler soğuk havaya rağmen kızaklarla eğlencenin tadını çıkarmaya başladı.

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