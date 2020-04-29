Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları başladı

Karabük'ün en yüksek noktası olan 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde geçen yıl hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi'nde kış sezonu hazırlıkları kapsamında altyapı ve yol genişletme çalışmaları başlatıldı.

Yapılan çalışmaları inceleyen Karabük Valisi Fuat Gürel'e, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Uzun, altyapı ve yol genişletme çalışmalarında kullanılacak olan malzemenin seyyar konkasör ile Pirinçlik mevkisinde bulunan taş ocağından temin edildiğini belirtti.

Keltepe Kayak Merkezi alt günübirlik tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, beraberinde bulanan Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e otopark alanının genişletilmesi, tuvalet ve mescit yapılması için gerekli çalışmaların yapılarak fizibilite raporlarının hazırlanması talimatını verdi.

Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'ni geçen kış döneminde günü birlik tesisler olarak hizmete aldıklarını hatırlattı.

Merkezin hizmete girmesinin ardından büyük bir rağbet gördüğünü ifade eden Gürel, "Kış turizmi açısından bölgemizdeki en yeni tesis olma özelliğini gösterdi, ilimiz dışından ve çevre illerden de misafirler ağırladık. Kayak merkezinin geçen yıl genişlettiğimiz 4 kilometrelik yolu ile köy geçişlerinde yapmış olduğumuz duvarlardan dolayı asfalt yapamadığımız 1,5 kilometrelik, toplamda 5,5 kilometrelik yolun alt yapısını hazırlayıp asfaltını yapacağız. Özel İdare ekiplerimiz yolun alt yapısın hazırlıyor. Bu işler bittiğinde yolun asfaltını yapıp hizmete sunacağız" dedi.

Sadece kışın değil, bir yıl hizmet verecek

Zor günlerden geçildiğini, bu nedenle bu çalışmayı oldukça önemsediğini aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"İl olarak korona virüs salgını ile bütün gücümüzle mücadele ederken diğer taraftan projelerimizi de takip ediyoruz, üstünde çalışıyoruz. Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bir taraftan salgınla mücadele ederken bir taraftan da ilimiz genelinde yapılması gereken işleri takip ediyoruz. Kayak merkezimizi sadece kış turizmi ile ilişkilendirmeyip tüm mevsim boyunca nasıl kullanabiliriz onun da çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda geçmiş sezonda yaşadığımız ve vatandaşlarımız tarafından bildirilen sıkıntıların tekrar yaşanmaması için tedbirler planlıyoruz."

Vali Gürel, bakanlıklar nezdinde Karabük'e yapılacak yatırımları takip eden milletvekilleri, sahada bu işleri yapan kurum yöneticilerine ve ekiplerine, Özel İdareye teşekkür ederken, Keltepe Kayak Merkezi'nin yapılmasında, fikir aşamasından bu hale gelmesine kadar emeği geçen herkese teşekkür etti.