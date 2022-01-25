Keltepe Kayak Merkezinde sömestr hareketliliği

Türkiye'nin 53. kayak merkezi olan ve kar kalınlığının yer yer 150 santimetreye ulaştığı Keltepe Kayak Merkezi'nde okulların ara tatile girmesiyle hareketlilik yaşanıyor.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen Keltepe Kayak Merkezi kar yağışı sonrası ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Hafta sonu kısıtlamalarının ardından ve okullarda 2 haftalık karne tatilinin başlamasıyla birlikte vatandaşların uğrak noktası olan kayak merkezinde hareketlilik yaşanıyor. Amatör ve profesyonel pistlerde genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden insanın eğlenceli vakit geçirdiği kayak merkezinde renkli görüntüler oluştu.

2 bin 400, 2 bin 300 ve bin metrelik 3 pistiyle hizmet veren kayak merkezini iki gün boyunca 2 bin kişi ziyaret etti. Kayak ve snowboard keyfini doyasıya yaşayacak olan kayak severler 690 metre uzunluğundaki 58 askı sandalyesi bulunan teleski ve babylift sistemleriyle de kayak merkezinin beyaz örtüyle kaplanan doğal güzelliklerini görme fırsatı yakalarken amatör ve profesyonel pistlerde, genç, yaşlı, çocuk ve her kesimden vatandaş eğlenceli vakit geçiriyor.