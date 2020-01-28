Keltepe, kayak merkezinden ötesi olacak

Karabük'ün en yüksek noktası olan 2 bin rakımlı Keltepe mevkisinde Türkiye'nin 53. kayak merkezi olarak hizmete giren Keltepe Kayak Merkezi, Türkiye'nin en büyük blok ormanlarının yer aldığı Yenice ve Eğriova Göletiyle entegre edilerek doğa turizmiyle bölgede tek olacak.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Çetin ile birlikte kayak merkezinde, basınla bir araya geldi.

Vali Gürel, Keltepe Kayak Merkezi'nin Karabük'ün önemli projelerinden birisi olduğunu söyledi.

Kayak merkezinin planlandığını, 2019'da Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ihalesi yapılarak 4 yıl içerisinde alt ve üst günübirlikler, kafeteryalar, telesiyej ve teleski yapılarak bitirildiğini ifade eden Gürel, "Bir kısım eksiklerimiz var ama onları önümüzdeki süreçte tamamlayacağız. Bin 200 metrelik bir pistimiz var şuanda, ortalama bir pist. Önümüzdeki yıl, geliştirebilirsek daha yukarılara doğru geliştirme niyetindeyiz. Onuda hedef olarak önümüze koyuyoruz. Batı Karadeniz Bölgesi'nde Zonguldak'ta, Bartın'da böyle bir tesis yok. Kaymayla uğraşan insanlar genelde alternatif yerlere gitmek isterler. Tabi ki, Ilgaz'a gidecekler, Kartalkaya diğer tesislere gidecekler ama artık Karabük'te de böyle bir kayak merkezi var" dedi.

"Herkesin ihtiyacını karşılayacak altyapıya sahip"

Özel İdare imkanlarıyla pistlerin açılması ve yolların iyileştirilmesine çok masraf yapıldığını aktaran Gürel, şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki süreçte de bunu geliştirmeye çalışacağız. Şuanda günübirlik gelip burayı kullanmak isteyen herkesin ihtiyaçlarını giderecek bir altyapıya sahip. Yeter ki, insanlarımız öncelikli olarak Karabüklüler, daha sonra bölgemizdeki diğer insanların buraya gelmesini arzu ediyoruz. Buyursunlar gelsinler, kullansınlar. Otelimiz yok ama Safranbolu ve diğer bölgelerimizde 3 bin 500 kişilik yatak kapasitemiz var. Günübirlik burayı kullanıp, konaklamalı olarak diğer bölgelerimiz kullanılabilir. Önümüzdeki süreç içerisinde inşallah buranın otel ihtiyacını da karşılamış olacağız. Sahip çıkılmasını arzu ediyoruz."

Önemli bir doğa turizmi olacak

Bölgenin "Orman denizi" olduğunu vurgulayan Gürel, "Bu görüntü başka kayak merkezlerinde var mı bilmiyorum. Ama burayı sadece bir kayak merkezi olarak düşünmüyoruz, önümüzdeki süreçte burayı doğa turizmi için kullanmayı düşünüyoruz. Özellikle yazın burayı faal kullanmak adına bir kısım projelerimiz var. İnşallah onları da hayata geçirirsek, buralar yazında muhtemelen daha uzun bir süre kullanılmış olacak. Sadece kayak merkezi değil, doğa turizmi olarak bu bölgeyi planlamış olacağız. Burası ve bağlantılı olan Yenice hattı, Eğriova Göleti'ni entegre ederek birleştireceğiz" diye konuştu.

Karabük'ün 2 bin rakımlı Keltepe Dağı'nda yer alan ve turizmde önemli bir destinasyon olması hedeflenen kayak merkezinde, saatte 2 bin 200 kişi taşıyabilen, 61 sandalyeli 873 metre uzunluğunda telesiyej yer alıyor.